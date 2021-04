Pasqua: poca gente in spiaggia e sul lungomare a Rimini

Poca gente in spiaggia e sul lungomare a Rimini rispetto ad una Pasqua e a una domenica primaverile soleggiata pre-Covid. Seppure molte persone abbiano scelto di sgranchirsi le gambe dopo il pranzo festivo, gli ampi spazi della città romagnola, dai parchi alla battigia, hanno consentito di diluire i passeggiatori e dunque non si sono registrati finora assembramenti critici.

Le forze dell'ordine pattugliano i luoghi più battuti, come predisposto dalla prefettura, ma con clemenza. E dunque chi staziona sulle panchine lungo la banchina del porto può godere di un po' di prematura tintarella e con la mascherina abbassata non viene preso di mira dalle divise che pure vi passano di fianco.

Molti non hanno fatto proprio l'obbligo di fare attività motoria solo in prossimità dell'abitazione e dunque prendono l'auto per raggiungere aree verdi o il mare. Tuttavia la quantità di gente per strada non ha nulla a che fare col movimento di persone che in questo periodo dell'anno vedrebbe in riviera già i primi turisti.