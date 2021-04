A Bologna clown in corsia per i vaccini a Pasqua e Pasquetta

Nella domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo proseguono le vaccinazioni in Fiera a Bologna con i clown di corsia della Croce Rossa italiana che allietano i cittadini nell'attesa dopo il vaccino anti-Covid. Le somministrazioni sono dedicate alle persone over75 e over80, con 700 vaccinazioni in programma per oggi e 1.300 domani tra mattino e pomeriggio.

A strappare un sorriso e offrire un momento di spensieratezza durante l'attesa successiva alla vaccinazione, entrambi i giorni i clown di corsia, volontari del Comitato di Bologna della Croce Rossa italiana. "L'iniziativa comincia a Pasqua ma proseguirà anche nelle prossime settimane", spiega Marco Migliorini, presidente del comitato provinciale di Bologna della Cri.

"Grazie alla straordinaria disponibilità dei nostri volontari. Per noi è importante che il sostegno che offriamo alle persone si manifesti in tutte le forme utili e dilettevoli che servono, dall'aiuto a casa al trasporto alla vaccinazione, ma anche, come in questo caso, tenendo alto il morale e ricordandoci che anche una risata fa bene al corpo e alla mente", aggiunge Migliorini.

Al personale impegnato nelle vaccinazioni in Autostazione l'augurio, in un tweet, del sindaco di Bologna Virginio Merola. Il presidente di Regione, Stefano Bonaccini, ha portato il suo saluto e ringraziamento ai volontari della Croce Blu di Modena. "Grazie a tutti quelli, come loro, anche oggi impegnati nella cura e nell'assistenza", ha twittato Bonaccini.