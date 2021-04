Rapine a supermercato e farmacie, denunciato 20enne

Tra ottobre e lo scorso 29 marzo ha rapinato un supermercato Eurospin a Scandiano, nel Reggiano e alcune farmacie della cittadina emiliana riuscendo a darsi alla fuga. Protagonista della vicenda, un 20enne siciliano domiciliato a Casalgrande - denunciato con l'accusa di rapina aggravata e continuata - affiancato, nella rapina al supermercato da un complice 15enne denunciato a sua volta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, con l'accusa di concorso in rapina.

A risalire al giovane 'rapinatore seriale' i carabinieri di Scandiano che hanno appurato come il 29 marzo avesse rapinato il supermercato , il 23 marzo le due farmacie comunali cittadine e il 29 e 31 ottobre del 2020 le stesse farmacie. Nel dettaglio se il 23 marzo aveva agito da solo - in entrambi i colpi armato di coltello - nelle rapine del 29 e 31 ottobre ha agito con la complicità di uno e due complici la cui identificazione potrebbe avvenire a breve.

La svolta investigativa, a quanto si apprende, in occasione dell'ultima rapina all'Eurospin compiuta con il 15enne. I due, passamontagna indossato e pistola in pugno, hanno fatto irruzione nel supermercato facendosi consegnare l'incasso per 800 euro per poi dileguarsi uno in sella a una bici bianca e l'altro di corsa. Nel corso delle ricerche sono pervenute alcune telefonate che segnalavano, nelle vicinanze della struttura, due ragazzi, peraltro corrispondenti per descrizione e abiti indossati ai due rapinatori, che, dopo essersi cambiati, nascondevano uno zaino e un borsone dietro dei cassonetti per la spazzatura, per poi allontanarsi e bordo di un taxi.

Segnalazioni fruttuose che hanno permesso di recuperare zaino e borsone - con effetti e documenti ricondotti al 20enne - e dall'altra di accertare che a chiamare il taxi era stata l'utenza in uso al minorenne.