L'Inter vince anche a Bologna ed è a +8 sul Milan

(ANSA) - ROMA, 03 APR - L'Inter vince anche sul campo del Bologna, per 1-0 con gol del solito Lukaku al 31' pt e ora ha 8 punti di vantaggio sul Milan (68 contro 60). Quello in terra emiliana è stato un match duro, in cui l'arbitro Giacomelli ha dovuto ammonire otto giocatori: Soumaoro, Ranocchia, De Silvestri, Vignato, Juwara, Brozovic, Bastoni, Gagliardini, tutti per gioco scorretto. (ANSA).