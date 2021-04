Dedicato a padre Digani, concerto di Pasqua Comunale Bologna

È dedicato a padre Gabriele Digani - il direttore dell'Opera di Padre Marella recentemente scomparso - il 'Concerto di Pasqua' del Teatro Comunale di Bologna in programma domani pomeriggio.

"Il Teatro Comunale e padre Gabriele - scrive la stessa Opera di Padre Marella - hanno un legame profondo: da trent'anni, da mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli, il nostro direttore correva a testimoniare l'urgenza della carità e fare la questua davanti all'ingresso del teatro. Il pubblico lo ha sempre accolto con affetto e grande generosità e padre Gabriele non ha mai fatto mancare un sorriso sincero e una parola di speranza".

Il 'Concerto di Pasqua' del Comunale - un percorso tra pagine di carattere sacro, liturgico e spirituale sulle arie di Vivaldi, Mozart, Schubert e Mendelssohn, - sarà trasmesso in streaming domani sul canale YouTube del teatro bolognese alle 17.30. Protagonisti del concerto l'Orchestra e il Coro diretti da Alberto Malazzi. Il concerto, registrato a porte chiuse nella Sala Bibiena, fa parte dell'iniziativa promossa dall'Anfols 'Aperti, nonostante tutto'.

Al Teatro Comunale di Bologna, conclude la nota, "il nostro più sentito ringraziamento per questo omaggio a padre Gabriele Digani e la speranza di rivedere al più presto il pubblico in sala e le porte aperte".