Rugby: Challenge Cup; Zebre eliminate negli ottavi

(ANSA) - PARMA, 02 APR - Il cammino delle Zebre in Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio, si arresta allo stadio Lanfranchi di Parma. Nella gara valida per gli ottavi di finale di coppa, Boni e compagni cedono 27-35 (21-14) agli inglesi del Bath dopo aver condotto la gara nel gioco e nel punteggio per tutto il primo tempo. Gli Inglesi si portano per la prima volta in vantaggio al 62', ma le Zebre reagiscono d'orgoglio nel finale di partita, accorciando sul 27-28 al 72'. Nel finale del match gli ospiti risalgono il campo e mettono il sigillo sulla sfida, trovando a tempo scaduto la meta da touche, con du Toit, trasformata da Spencer. (ANSA).