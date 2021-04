Azienda reggiana dona 7 container di beni a famiglie bisognose

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 APR - Sette container contenenti pasta, sughi, acqua, carta e prodotti da forni. Tutto suddiviso in scatoloni distribuiti poi alle famiglie bisognose dell'Appennino Reggiano come 'regalo di Pasqua', in un momento in cui la crisi economica derivante dal Covid ha creato difficoltà a tanti. Si chiama "la solidarietà annulla le distanze". È l'iniziativa di beneficenza messa in campo dal Gruppo Elettric80, azienda leader nella meccatronica di Viano, in provincia di Reggio Emilia, che in collaborazione con alcuni suoi clienti nazionali ha comprato prodotti di prima necessità, distribuiti poi a nuclei familiari, ma anche alle case di carità e case di riposo nei Comuni di Viano, Baiso, Carpineti, Casina e Villa Minozzo.

La merce è stata stoccata nei magazzini dell'impresa dell'istrionico titolare Enrico Grassi, conosciuto anche come "l'imprenditore cowboy" per il suo originale outfit. E stamattina, alla presenza anche dei sindaci dei Comuni coinvolti, grazie a decine di volontari della protezione civile e della croce rossa e verde dei territori interessati, sono partiti i furgoni per le prime consegne direttamente a domicilio. "Nella sola giornata di oggi ne abbiamo impacchettati e consegnati 235. Siamo orgogliosi di poter celebrare la Pasqua con un gesto concreto di solidarietà grazie al prezioso supporto del Gruppo di Elettric80", ha spiegato Giorgio Bedeschi, coordinatore del progetto nonché volontario di protezione civile ed ex sindaco di Viano (il primo ad essere eletto in quota Lega in tutta la provincia). (ANSA).