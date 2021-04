Protesta dei ristoratori sulla A1, breve corteo con clacson

Si è conclusa con un breve corteo di auto la manifestazione dei ristoratori che in mattinata ha occupato l'area di servizio Cantagallo sull'A1, in provincia di Bologna. Dietro lo striscione "Adesso basta" hanno manifestato contro le restrizioni Anti-Covid, tentando di invadere l'autostrada e non riuscendoci per l'intervento di polizia e carabinieri che hanno impedito il passaggio dalle rampe. I partecipanti alla fine hanno percorso un tratto di autostrada alla velocità di circa 50 km/h, suonando i clacson tutti insieme, e sono usciti al casello di Sasso Marconi Sud, controllati dalle forze dell'ordine. A Reggio Emilia è andata invece in scena una manifestazione degli ambulanti.