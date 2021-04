Covid: E-R, i nuovi contagi oltre 1.800 ma ricoveri in calo

I nuovi casi giornalieri di coronavirus tornano a salire in Emilia-Romagna, attestandosi su 1.809 sulla base di 31.179 tamponi delle ultime 24 ore, mentre il trend in calo prosegue per i ricoveri con circa un centinaio di pazienti in meno negli ospedali: nove in meno nelle terapie intensive (per un totale di 381) e 90 in meno nei reparti Covid (3.337). Le vittime sono 67 e tra queste c'è anche una bimba di 11 anni del Modenese. Si tratta della piccola, gravemente cardiopatica, morta il 26 marzo al Sant'Orsola di Bologna.

Nonostante la notizia fosse già circolata, precisa la Regione, il suo decesso è stato inserito soltanto oggi nel report per le verifiche necessarie a confermare in maniera ufficiale la morte per Covid-19.

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 378 nuovi casi più 43 del circondario imolese. Poi Modena (254), Reggio Emilia (228), Ferrara (226), Rimini (201), Ravenna (134), Forlì (123), Cesena (101), Parma (98), Piacenza (23). I malati effettivi ad oggi complessivamente sono 72.359 (-67 rispetto a ieri).

La campagna vaccinale prosegue. Alle 16 di oggi risultano somministrate complessivamente 899.759 dosi (di cui 14.408 soltanto oggi). Gli immunizzati con due dosi sono in totale 298.555.