Turismo: E-R, prevediamo un'estate da tutto esaurito

L'Emilia-Romagna guarda al turismo per l'estate con grande fiducia. "Ci sono già moltissime prenotazioni, quasi da tutto esaurito per luglio e agosto su riviera e appennino", ha detto l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, definendolo "un raggio di luce in fondo a questo tunnel".

Le prenotazioni, per ora, sono soprattutto di italiani.

"Giugno, per il momento, un po' meno, ma io sono molto fiducioso. Non appena le condizioni ci consentiranno di ripartire, il turismo sarà un elemento e un fattore determinante per ripresa economica del Paese", aggiunge Corsini.

L'assessore ne ha parlato nel corso della presentazione della Destinazione Unica Modena e Bologna, la nuova alleanza tra i due territori per la ripartenza.