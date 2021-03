Covid: in E-R contagi e ricoveri in calo, 58 morti

In calo contagi e ricoveri per Covid-19 in Emilia-Romagna, ma si contano altre 58 vittime. Il bollettino della Regione segnala 1.490 nuovi contagi su un totale di 31.192 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-2 rispetto a ieri), 3.427 quelli negli altri reparti Covid (-59).

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 345 nuovi casi più 25 del circondario imolese. A seguire Ravenna (201), Ferrara (159), Forlì (142), Reggio Emilia (137), Rimini (131), Parma (125), Modena (108), Cesena (74), Piacenza (43).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.064 in più rispetto a ieri. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.435 (-632 rispetto a ieri), il 94,7% in isolamento domiciliare.

Sul piano vaccini, alle 14 risultano somministrate complessivamente 871.740 dosi. Gli immunizzati con due dosi sono 293.025.