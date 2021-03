Furgone stipato di pezzi auto rubate scoperto da Cc Fidenza

Un furgone, con targa inglese, stipato di pezzi ricambio di autovetture di marche prestigiose - presumibilmente rubate in tutta la provincia di Parma - pronti per lasciare l'Italia: oltre 100 pezzi per Audi, Mercedes, Bmw, tra targhe, kit airbag, gruppi ottici, navigatori, volanti, carene anteriori e posteriori, sottoscocche e paraurti per un valore complessivo di 150.000. E' quanto hanno rinvenuto e poi sequestrato, nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Fidenza, nel Parmense.

I militari, notata una vettura sospetta aggirarsi nel parcheggio dell'outlet 'Fidenza Village' - una macchina che corrispondeva, per modello e colore, ad un mezzo già segnalato diverse volte per dei reati contro il patrimonio in tutta la provincia - hanno avvicinato tre persone, scese dall'auto, che si muovevano vicine al furgone: alla visa degli agenti, i tre, sono risaliti sul veicolo sfrecciando in direzione dell'autostrada e facendo perdere le loro tracce.

Sul furgone, rimasto sul posto, la scoperta dei pezzi di ricambio.

Mentre proseguono gli accertamenti tecnici e le indagini, i carabinieri di Fidenza hanno provveduto a mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria tutti gli oggetti rinvenuti. A breve potranno essere disponibili per la restituzione a chi saprà dimostrare di averne diritto.