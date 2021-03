Duemila nuovi casi e 100 ricoverati in più

E' ancora di poco superiore a duemila l'aumento giornaliero di nuovi casi in Emilia-Romagna (2.011 con 910 asintomatici), seppur a fronte di un numero non elevato di tamponi (11.964) come accade nei week-end.

L'età media dei nuovi casi è 43,2 anni. Si contano poi altri 55 morti, di cui 25 a Bologna e un uomo di 46 anni a Reggio Emilia Calano i ricoveri in terapia intensiva, 398 (-3) mentre aumentano quelli negli altri reparti, 3.540 (+100).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 411 nuovi casi, seguita da Modena (312), poi Ferrara (242) e Rimini (214). I guariti sono sono 805 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 247.487. I casi attivi sono 73.890 (+1.151), il 94,6% in isolamento a casa.

Per la campagna vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 825.340 dosi; sul totale, 283.205 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.