Aeroporti: Forlì, inaugurata nuova Sala Vip Lounge

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Inaugurata, alla vigilia del primo volo commerciale programmato per domani alle 20.50, l'inaugurazione della nuova Sala Vip Lounge, dell'aeroporto di Forlì. "Si tratta - spiega in una nota la società di gestione dello scalo - di un'area di ospitalità per passeggeri sia di linea che di affari in grado di esprimere con immediatezza 'i valori della Romagna'".

L'area, viene spiegato ancora, si identifica nel progetto Long Life Formula già presente alle Terme di Castrocaro che ha ideato e realizzato gli arredamenti e l'allestimento della stessa sala. (ANSA).