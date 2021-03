Turchia: Comune Bologna, resti in convenzione di Istanbul

Sabato 27 marzo, nel giorno in cui le donne scendono in piazza in Turchia per protestare contro la decisione del Presidente Erdogan di uscire dalla Convenzione di Istanbul, il Comune di Bologna espone dal balcone della Sala Rossa di Palazzo d'Accursio, lo striscione in solidarietà "Con le donne turche".

Questo il messaggio dell'amministrazione bolognese: "La Turchia resti nella convenzione di Istanbul che protegge le donne dalla violenza maschile". Il Comune aderisce alla campagna a sostegno delle donne in Turchia promossa dalle associazioni Donne in Nero, Period Think Tank, Casa delle Donne, Udi Bologna contro una decisione che rischia di mettere a repentaglio i diritti delle donne.