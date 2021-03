La direttrice d'orchestra Oksana Lyniv debutta in Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Al Teatro Comunale di Bologna sarà protagonista la direttrice d'orchestra ucraina Oksana Lyniv, prima donna nella storia ad inaugurare il 25 luglio prossimo il Festival di Bayreuth con Der Fliegende Hollander (L'Olandese volante).

Oksana Lyniv, che lo scorso anno si è aggiudicata il premio come miglior direttore d'orchestra agli Oper Awards tedeschi, dirigerà il concerto trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comunale il 28 marzo alle 17.30 con un programma composto dalla Sinfonia N. 25 in sol minore KV 183 di Mozart e dalla Sinfonia N. 2 in do maggiore Op. 61 di Robert Schumann. Questo appuntamento, già programmato nella scorsa stagione sinfonica del Comunale, cancellato a causa della pandemia, segna il debutto italiano dell'artista ucraina.

"Sono molto contenta del mio debutto italiano - ha commentato la direttrice durante le prove del concerto -. Sono entusiasta dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, della tradizione, del suono e soprattutto della musicalità e sensibilità dei musicisti. Non succede spesso che ci si capisca senza parole con i soli sguardi, che ci si capisca attraverso le vibrazioni personali".

Oksana Lyniv è stata l'assistente di Kirill Petrenko alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera e ha guidato l'Opera di Graz in Austria. La sua carriera l'ha portata sul podio di istituzioni quali il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, il Theater an der Wien di Vienna e la Staatsoper Unter den Linden di Berlino. Molto legata alla sua terra d'origine, ha fondato a Leopoli il Festival Internazionale di Musica Classica "LvivMozArt" e l'Orchestra giovanile dell'Ucraina. Il concerto, registrato a porte chiuse nella Sala Bibiena, fa parte dell'iniziativa promossa dall'Anfols "Aperti, nonostante tutto".

(ANSA).