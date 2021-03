Covid: salgono i nuovi casi in E-R, calano i ricoverati

Aumentano i nuovi casi giornalieri per Covid in Emilia-Romagna, calano i ricoveri e si contano altri 46 morti. Dal bollettino quotidiano della Regione risultano 2.391 nuovi positivi al coronavirus, un dato in crescita rispetto a ieri (2.070), rilevati su 32.068 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'età media dei nuovi casi è 44 anni.

I ricoveri in terapia intensiva sono sostanzialmente stabili 399 (-3) mentre calano quelli nei reparti Covid, 3.515 (-40).

L'età media dei morti di oggi è 83,3 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede ancora in testa Bologna (568 più 53 del circondario imolese) e Modena (411). A seguire: Parma (273), Ravenna (237), Rimini (218), Ferrara (166), Forlì (150), Reggio Emilia (148), Cesena (100), Piacenza (67).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.859 (-33 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i vaccini, alle 15 di oggi risultano somministrate complessivamente 768.941 dosi e 267.944 sono le persone che hanno ricevuto due dosi.