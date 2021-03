Coppi e Bartali: Vingegaard vince a San Marino

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Dopo aver trionfato due giorni fa sul traguardo di Sogliano al Rubicone, il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) ha conquistato oggi anche la quarta e penultima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, che si è corsa con partenza ed arrivo nella Repubblica di San Marino.

Vingegaard si è imposto al termine di una volata a ranghi ristretti al termine di una giornata che prevedeva un dislivello complessivo di oltre 4.000 metri e ha preceduto il giovane spagnolo Javier Romo (Astana Premier Tech) e l'australiano Nicholas Schultz (Team Bikeexcange), per la terza volta consecutiva sul terzo gradino del podio nella gara organizzata dal Gs Emilia.

Alla vigilia della tappa conclusiva Vingegaard guida la classifica generale con 7" su Schultz e 11" su Hayter.

Il finale avrà come teatro la città di Forli, domani, con partenza e arrivo in Piazza Aurelio Saffi, 166 km. (ANSA).