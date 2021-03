Covid: in E-R ancora sopra 400 ricoveri in terapia intensiva

Risalgono sopra 2mila i casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna, mentre si contano per Covid-19 altri 58 morti - tra cui diversi sessantenni - e in terapia intensiva si supera ancora una volta la soglia di 400 ricoverati. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. I nuovi positivi sono 2.070 su un totale di 34.925 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni.

Nonostante il leggero calo di ricoveri negli altri reparti Covid (-54, per un totale di 3.557 persone ricoverate) in terapia intensiva rispetto a ieri ci sono altri cinque pazienti, per un totale di 402, nuovo picco-record regionale.

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna (351 più 62 di Imola) e Modena (309); poi Ferrara (275), Rimini (259), Ravenna (203), Reggio Emilia (189), Forlì (143), Parma (137), Cesena (98), Piacenza (44).

Per quanto riguarda i vaccini, alle 15 risultano somministrate complessivamente 746.666 dosi. In 261.094 hanno completato il ciclo vaccinale.