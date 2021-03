Covid: gruppi di ragazzi in piazza transennata a Bologna

Gruppetti di ragazzi, diversi senza mascherina, seduti per terra in Piazza Verdi, nel cuore della zona universitaria di Bologna. Alcuni sono appoggiati alle transenne che sono state sistemate dall'amministrazione comunale per evitare assembramenti in quella che è considerata uno dei centri nevralgici della movida cittadina. Nonostante i divieti imposti dalla zona rossa, il pomeriggio di primavera ha richiamato numerosi giovani che hanno trascorso il pomeriggio in piazza. Prima del giro di vite per evitare ritrovi a orario aperitivo, nelle settimane scorse sono stati diversi gli interventi delle forze dell'ordine in zona, da piazza Verdi a piazza Scaravilli, inclusa via Belle Arti, per disperdere assembramenti. (ANSA).