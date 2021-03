Covid: E-R, al via somministrazione di anticorpi monoclonali

Partono anche in Emilia-Romagna le somministrazioni di anticorpi monoclonali su persone affette da Covid: la prima, a base di un monoclonale singolo (il Bamlanivimab), è iniziata a Bologna su un paziente ed è gestita dagli infettivologi del Policlinico Sant'Orsola. Il ministero della Sanità ha da poco consegnato un ingente quantitativo di confezioni monodosi, più di 2.500, e ne sono attese circa altre 1.000 domani, tutte destinate ad altrettanti pazienti. E la Regione ha già predisposto, attraverso uno specifico gruppo di lavoro, le raccomandazioni per l'utilizzo dei monoclonali e la definizione degli aspetti organizzativi.

"Percorriamo questa nuova strada con fiducia, confidando che la terapia con gli anticorpi monoclonali possa essere efficace, soprattutto per ridurre i rischi di complicanze gravi in pazienti con particolari quadri clinici", ha detto l'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini".