Musica:Bologna; Quadri di una esposizione dal Mercato Sonato

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - I 'Quadri di un'esposizione' di Modest Musorgskij, una delle pagine più originali del secolo scorso, sono al centro del quarto dei nove concerti della rassegna ClassicadaMercato, che si terrà il 24 marzo alle 20.30 in live streaming sul canale YouTube dell'Orchestra Senzaspine dal Mercato Sonato di Bologna.

Senza pubblico in sala, con la regia di Daniele Poli, l'audio e le luci di Mattia Garoia, i Mahlerinetti (quartetto di clarinetti formato da formato da Mariella Francia, Annalisa Meloni, Martina Di Falco e Nicolas Palombarini) e i Percuspini (quartetto di percussioni formato da Davide Testa, Paolo Andreotti, Jordi Tagliaferri e Stefano Barbato) eseguiranno il celeberrimo brano del compositore russo nella trascrizione originale del clarinettista Carlo Rossi.

A fare da corredo alla musica, le immagini proiettate delle opere di Viktor Hartmann, pittore, architetto e amico di Musorgskij, alle quali si ispirano i Quadri, che Musorgskij scrisse nel 1874 in occasione della morte prematura dell'amico artista, avvenuta l'anno precedente.

Il concerto sarà introdotto dal direttore dell'Orchestra Senzaspine, Matteo Parmeggiani.I concerti sono tutti gratuiti ma si può sostenere l'iniziativa facendo una donazione tramite la piattaforma Paypal. (ANSA).