Illumia: con E-wide efficientamento energia teatro Bologna

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - E-Wide, la nuova società di servizi energetici (ESCo) del Gruppo Tremagi, holding di Illumia, che effettua interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa, ha stretto una partnership con il Teatro Comunale di Bologna, nel suo percorso di efficientamento energetico.

Il progetto, firmato nei giorni scorsi con il Teatro Comunale di Bologna, si inquadra all'interno di un complesso intervento di riqualificazione degli spazi della splendida istituzione del capoluogo emiliano ed è finalizzato ad ammodernare ed efficientare tutto il sistema di illuminazione delle varie aree del Teatro consentendo una gestione efficiente e "smart" dei consumi tale da consentire un risparmio di oltre il 50%.

Per farlo, E-Wide ha coinvolto anche Enerbrain, giovane società torinese specializzata in soluzioni per l'uso intelligente dell'energia, già vincitrice del contest annuale per startup organizzato da Illumia. "Siamo davvero molto orgogliosi di essere stati scelti da un'istituzione come il Teatro Comunale di Bologna per un progetto così importante. La realtà di E-Wide nasce dall'idea di diversificare la nostra attività sul mercato, erogando servizi innovativi per rendere più efficiente la gestione energetica dei nostri clienti. Il Teatro Comunale è un cliente davvero speciale e siamo felici di fare la nostra parte nel rilancio di una realtà del territorio che è motivo di vanto nel mondo" ha commentato Matteo Carassiti, ceo di E-Wide. (ANSA).