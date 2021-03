Animali: 5 tartarughe spiaggiate salvate in Romagna e Marche

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Con l'abbassamento delle temperature e le forti mareggiate che hanno colpito la costa romagnola e marchigiana, sono stati diverse le tartarughe marine in difficoltà recuperate dalla Fondazione Cetacea: cinque, in particolare, sono stati - fra domenica a oggi - i recuperi di animali spiaggiati, poi ospedalizzati, compiuti dalla fondazione riccionese.

Negli giorni scorsi Cetacea - che ha anche organizzato un'attività di pattugliamento con i proprio volontari - aveva lanciato un appello avvisando quanti, per ragioni sportive o di attività motoria si trovassero in spiaggia, a controllare la presenza di eventuali tartarughe in difficoltà.

Nel dettaglio una tartaruga, ribattezzata Michela, è stata recuperata in mattinata a Fano, in località Fosso Sejore mentre altre tre sono state recuperate, sempre nelle Marche, in collaborazione con la Guardia Costiera: due a Senigallia e una a Marzocca. La prima tartaruga era stata invece recuperata, domenica, a Rimini in località Rivabella. (ANSA).