Sos respiratori, storia azienda diventa un documentario

Un anno fa la Siare, piccola azienda del Bolognese, unica in Italia a produrre ventilatori polmonari per le terapie intensive riceve una chiamata di Sos dall'allora premier Conte per realizzare "l'impossibile": produrre in pochi mesi duemila macchinari. Sfida accolta, raggiunta, e che oggi è raccontata in un reportage-documentario disponibile online gratuitamente.

Il filmato è stato girato in Valsamoggia dagli autori di Carta Bianca APS durante il lockdown del 2020 e racconta un esperimento senza precedenti con protagoniste una serie di imprese italiane e Agenzia industrie difesa (Aid). Al centro del racconto la collaborazione tra la Siare Engineering, il Governo e l'Agenzia industrie difesa del Ministero della Difesa per una sfida impossibile: rivoluzionare la produzione, con l'aiuto dei colossi dell'automotive - Gruppo Fca, Ferrari e Lamborghini - per far fronte al bisogno degli ospedali italiani.

"Siamo entrati in punta di piedi alla Siare", raccontano gli autori Giorgia Boldrini e Giulio Filippo Giunti, "un po' per vincere il senso di inutilità e impotenza che aveva colpito tutti quelli di noi che non lavorano per salvare vite, un po' per raccontare una storia che trasmettesse un messaggio di speranza. In azienda abbiamo trovato un clima disteso e sereno, un'atmosfera di calma e concentrazione, che abbiamo cercato di restituire con rispetto e senza enfasi, intrecciando le immagini di lavoro con l'archivio delle cronache terribili di quei giorni che ora purtroppo stiamo rivivendo".