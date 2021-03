Musica: Murubutu in streaming dal Teatro Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAR - Sarà Murubutu, uno degli esponenti più originali della scena del rap italiano, a inaugurare il 23 marzo alle 19 in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro Comunale di Bologna, la seconda edizione della rassegna 'Oceano di suoni' curata da Pierfrancesco Pacoda.

Nome d'arte di Alessio Mariani, l'artista reggiano si esibirà con DJ Caster e DIA nell'incontro intitolato 'L'urgenza del dire. Il rap tra poesia e narrazione'. Insegnante di filosofia e storia, Murubutu è fondatore e voce del collettivo La Kattiveria. Nel febbraio 2020 viene pubblicato il suo primo libro intitolato 'Murubutu. Antologia di RAPconti illustrati': una graphic novel dove i migliori testi del rapper sono illustrati da Ernesto Anderle, alias Roby il pettirosso. Il suo ultimo album Infernum, uscito nel marzo 2020 e realizzato in collaborazione con Claver Gold, ha riscosso largo consenso di pubblico e critica. Ispirato all'Inferno dantesco, il lavoro è un omaggio a Dante Alighieri di cui quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte. La rassegna è ispirata al libro 'Oceano di suono' scritto nel 1995 dal musicologo e musicista David Toop, considerato uno dei racconti più affascinanti sulla forza evocativa e narrativa della musica. Dopo questo appuntamento, Oceano di suoni proseguirà con altre due dirette streaming sulla pagina Facebook del Tcbo: giovedì 15 aprile sarà la volta dell'incontro intitolato 'La notte del Pratello', con Emidio Clementi insieme a Stefano Pilia e a Mattia Cipolli, e martedì 18 maggio chiuderà la rassegna il racconto 'Street Hassle. Il punk, New York e Lou Reed' che vedrà protagonista Giorgio Canali. (ANSA).