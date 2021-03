Musica: Il barbiere di Siviglia dal Valli di Reggio Emilia

Un nuovo allestimento del capolavoro buffo di Gioachino Rossini, Il barbiere di Siviglia, in produzione in questi giorni al Teatro Valli di Reggio Emilia, sarà visibile al pubblico l'11 aprile alle 17 su www.operastreaming.com, il portale dell'opera italiana che porta nel mondo le produzioni liriche dell'Emilia Romagna grazie alla collaborazione con Edunova - Università di Modena e Reggio Emilia. Sul podio della Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti il trentunenne Leonardo Sini, vincitore nel 2017 del 'Maestro Solti International Conducting Competition': "Guardate l'opera con spirito leggero, con l'attenzione con cui guardereste un bel film, con la voglia di farvi stupire e rapire da questa musica immortale. Vedrete che la leggerezza dello spirito rossiniano vi conquisterà, catturando la vostra attenzione fin dalla magnifica e celeberrima Sinfonia iniziale.

Rossini, in epoca di pandemie, è una efficacissima medicina per la nostra salute emotiva e regala sollievo immediato, da usare senza precauzioni ed, all'occorrenza, anche a dosaggi esagerati!".

Il regista Fabio Cherstich, ideatore qualche anno fa del progetto Opera Camion col quale scarrozzò l'opera per tutte le piazze e le periferie d'Italia, aggiunge: "Ho immaginato lo spettacolo come un grande ingranaggio ad orologeria, uno spazio vuoto che di scena in scena si riempie di immagini ed elementi che niente hanno a che fare con la Spagna della tradizione, e in cui la musica di Rossini diventa un'efficacissima medicina per l'umore, forse in grado di donare sollievo per questi tempi bui". Sul palco Cesar Cortez (Il conte di Almaviva), Pablo Ruiz (Bartolo), Michela Antenucci (Rosina), Simone Del Savio (Figaro), Guido Loconsolo (Basilio), Ana Victoria Pitts (Berta), Alex Martini (Fiorello/ Un ufficiale). Lo spettacolo sarà fruibile gratuitamente anche sul sito della Fondazione reggiana www.iteatri.re.it. (ANSA).