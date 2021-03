Covid:in Emilia-Romagna 2.118 casi, calano ricoveri intensiva

Sono 2.118, individuati sulla base di 19.902 tamponi fra molecolari e antigenici, i nuovi casi di positività al Covid individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Calano i ricoverati in terapia intensiva e si contano ancora 44 morti.

Dei nuovi positivi, 1.057 sono asintomatici, individuati nell'ambito degli screening e del contact tracing. I casi attivi salgono ancora e raggiungono quota 74.771: di questi, il 94,5% è in isolamento domiciliare perché non richiede cure particolari.

Mentre calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 390, sei in meno di ieri, crescono quelli negli altri reparti Covid, 3.702, 137 in più.

La provincia con più contagi è Bologna, con 563 casi, seguita da Modena (310) e Forlì-Cesena (224).

Le 44 nuove vittime sono 13 in provincia di Bologna, otto a Ferrara, cinque nella provincia di Forlì-Cesena, quattro a Parma, Rimini e Reggio Emilia, tre a Ravenna e Modena. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.468.