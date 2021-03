Atletica: annullate maratona e mezza maratona di Crevalcore

L'edizione 2021 della Maratona e della Mezza Maratona, in calendario domenica 9 maggio a Crevalcore, nel Bolognese, è stata annullata.

"Vista l'emergenza Covid-19 in atto - spiegano gli organizzatori - di comune accordo con l'Amministrazione Comunale di Crevalcore e considerando la tempistica necessaria per l'organizzazione in sicurezza di questo tipo di manifestazione, si è deciso di annullare le due gare".

Nei prossimi giorni verrà inviata una mail a tutti gli atleti già iscritti, compresi quelli ai quali era garantito lo spostamento dall'edizione 2020 a quella 2021, che potranno scegliere se richiedere il rimborso dell'intera quota pagata o la conferma della stessa per l'edizione 2022 senza alcun onere.

che si terrà nella data classica del 6 gennaio.

Ogni anno la manifestazione divenuta negli un appuntamento classico dell'Epifania accoglie centinaia di atleti di ogni età provenienti anche dall'estero.