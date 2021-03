Anziana morta a Ferrara, ipotesi uccisa dal figlio

I carabinieri indagano a Ferrara sulla morte di una pensionata di 75 anni e stanno interrogando in caserma il figlio, nell'ipotesi, ancora da verificare, che abbia ucciso la madre. Si tratta di un 48enne con qualche disagio psichico, che si sarebbe autoaccusato. La segnalazione al 112 è arrivata questa mattina da uno psichiatra, che ha detto di aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto: una donna era morta, uccisa dal figlio, in via Ghiara. L'anziana è stata trovata distesa su un letto e i primi controlli del medico legale evidenziano lievi tracce di soffocamento, ma non si escludono altre cause. (ANSA).