Venti 'no-mask' denunciati e multati dalla polizia a Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - Venti persone sono state denunciate ieri dalla Digos della Polizia di Rimini per manifestazione non autorizzata e multati per inosservanza delle norme anti-Covid. La manifestazione dei negazionisti era stata organizzata da giorni, chiamando a raccolta, come riporta la stampa locale, anche persone provenienti dalle città vicine.

Quando però si sono radunati al parco Marecchia, sono stati identificati dalla polizia, facilmente riconoscibili anche perché non indossavano la mascherina. Per tutti è scattata una denuncia e una sanzione amministrativa e la manifestazione non si è, di fatto, tenuta. (ANSA).