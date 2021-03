Musica: Giovanni Sollima e i 6%Cellos in concerto da Bologna

Il cartellone concertistico della Fondazione Musica Insieme di Bologna prosegue con il compositore e violoncellista siciliano Giovanni Sollima in solo e alla testa dei 6%Cellos. Il concerto, fruibile su Trc Bologna, canale 15 del digitale terrestre, il 21 marzo alle 17 (replica il 23 alle 22) e sul portale web della Fondazione dal 22 marzo alle 20.30, si svolgerà nel piccolo Teatro di Villa Aldrovandi Mazzacorati, gioiello di architettura integralmente conservato e dall'acustica eccezionale, inaugurato nel settembre del 1763, quattro mesi dopo l'apertura del Teatro Comunale.

In questo luogo affascinante, che verrà descritto dal direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli, Giovanni Sollima e i 6%Cellos (sorta di "percentuale" simbolica dei più celebri CentoCellos) eseguiranno una panoramica storica che va da Purcell a Bach, da Bellini a Stravinskij, fino a un brano tradizionale armeno e al celebratissimo Terra aria dello stesso Sollima. Il gruppo, riunito da Musica Insieme per questo appuntamento, è composto dai giovani cellisti bolognesi Riccardo Giovine, Enrico Guerzoni, Irene Marzadori ed Enrico Mignani e dal compositore, violoncellista e liutaio Nicola Segatta autore della Suite Necromantica che Sollima eseguirà in prima assoluta proprio su uno strumento a cinque corde costruito da Segatta.