'Passio Christi' con Ovadia e Placido fra teatro e cinema

Michele Placido e Moni Ovadia insieme sul set a Ferrara: dal 20 al 24 marzo sono in programma le riprese di 'Passio Christi', il nuovo progetto tra teatro e cinema prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, che verrà trasmesso sul canale Youtube del Teatro sabato 3 aprile per le festività pasquali.

Mario Luzi scrisse la sua "Passione" in occasione della via Crucis al Colosseo per la Settimana Santa del 1999. Oggi questo testo rivive in una versione inedita, messa appositamente in scena per il Comunale di Ferrara da Placido e Ovadia, rispettivamente neo presidente e neo direttore della Fondazione, affiancati per l'occasione dagli attori Daniela Scarlatti, Sara Alzetta e Vito Lopriore.

Le circostanze della pandemia e l'impossibilità di condividere con il pubblico presente in sala l'evento hanno fatto sì che si ripensasse la modalità di fruizione di un'opera inizialmente immaginata per essere rappresentata dal vivo, lungo le vie della città estense. Ne è venuto fuori è un progetto particolare, una commistione tra teatro e cinema in cui al testo del poeta toscano si legano altri testi, tra cui il Salmo 23 e 24 della Bibbia. Coinvolti sia gli spazi interni del teatro, ancora chiusi al pubblico, che alcuni scorci evocativi della città estense. "Il Teatro Comunale 'Claudio Abbado' e la città di Ferrara - spiegano gli interpreti - saranno lo sfondo e i co-protagonisti di questo prodotto unico, che resterà come un segno di speranza per il difficile momento che stiamo attraversando". (ANSA).