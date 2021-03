Paesaggi culturali, Direzione Musei E-R 'chiama' i cittadini

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAR - Un'azione comune di raccolta di testimonianze di foto e video per individuare i paesaggi culturali, patrimoni di natura, di memoria e ambiti di vita dei siti museali: l'ha ideata a Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna partendo dalla Giornata Nazionale del Paesaggio del 14 marzo, istituita dal Ministero nel 2016 per promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme. "Una 'chiamata' ai cittadini - commenta il direttore Giorgio Cozzolino - ad aprire i cassetti della memoria e a segnalare e inviare testimonianze, immagini e video dei paesaggi vissuti e rappresentati, che come il tempo, offrono la possibilità di diverse interpretazioni, contengono trame ed esprimono le singole visioni del mondo nella loro complessità".

I siti culturali interessati dal progetto sono: Abbazia di Pomposa, Codigoro (Ferrara); Area archeologica ed Antiquarium di Veleia romana, Lugagnano Val d'Arda (Piacenza); Castello di Torrechiara, Langhirano (Parma); Castello e rupe di Canossa, Canossa (Reggio Emilia); Castello di Malaspina di Bobbio (Piacenza); Complesso di Torre Jussi, Castel D'Aiano (Bologna); Fortezza di San Leo, San Leo (Rimini); Mausoleo di Teodorico (Ravenna); Museo Nazionale Etrusco "Pompeo Aria" e area archeologica di Kainua, Marzabotto (Bologna); Museo Archeologico Nazionale di Ferrara; Museo Archeologico Nazionale, Sarsina (Forlì-Cesena); Villa Romana di Russi (Ravenna).

"Ai partecipanti proponiamo di condividere con noi un pezzo della loro memoria", continua il direttore: "una foto, un video, un ricordo che possa diventare parte del patrimonio collettivo del racconto dei siti culturali coinvolti e contribuire all'immissione in patrimonio di nuove testimonianze". Foto di viaggi, di ricordi, di scavo, di personaggi saranno raccolti per creare un archivio partecipato sulla memoria dei paesaggi culturali. I file potranno essere inviati fino al 14 ottobre a drm-ero.giornatapaesaggio@beniculturali.it e non dovranno superare le dimensioni di 15 MB. (ANSA).