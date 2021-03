Musica: Gianluca Capuano debutta al Teatro Comunale Bologna

La Vienna di Franz Schubert e di Anton Eberl sarà al centro del programma del concerto sinfonico che il Teatro Comunale di Bologna trasmette in streaming sul canale YouTube domenica 21 marzo alle 17.30.

Sul podio dell'orchestra bolognese debutta Gianluca Capuano, il direttore milanese fattosi conoscere a livello internazionale per aver diretto in emergenza la Norma di Bellini con Cecilia Bartoli al Festival di Edimburgo nel 2016 e avviando poi con la cantante una collaborazione culminata nella nomina a Direttore principale dell'Orchestra Les Musiciens du Prince-Monaco da lei fondata. Oltre che direttore d'orchestra, Capuano ha all'attivo anche un'intensa attività di ricerca musicologica nell'ambito della musica antica.

Per il concerto al Teatro Comunale di Bologna, Gianluca Capuano dirigerà due lavori giovanili di Schubert: l'Ouverture N. 2 in do maggiore "in stile italiano" e la Sinfonia N. 6 in do maggiore, detta "La piccola". Composte nel medesimo periodo, la prima nel novembre del 1817 e la seconda tra l'ottobre di quell'anno e il febbraio del 1818, l'Ouverture e la Sesta Sinfonia risentono dello stile operistico rossiniano, tanto in auge in quegli anni nella capitale austriaca. Completa il programma la Sinfonia in re minore op. 34 di Anton Eberl, scritta nel 1804 ed eseguita per la prima volta a Vienna il 25 gennaio 1805, riscuotendo un ampio consenso. Sebbene la sua musica oggi venga suonata raramente, in vita Eberl godette di grande fama per i suoi lavori e per le sue esecuzioni virtuosistiche al pianoforte, tanto da essere definito dall'amico e biografo di Ludwig van Beethoven, Anton Schindler, "un pericoloso rivale di Beethoven come compositore per pianoforte e orchestra". (ANSA).