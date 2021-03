L'Antoniano festeggia 50 anni 'Il caffè della Peppina'

Il Coro dell'Antoniano festeggia il cinquantesimo compleanno dell'intramontabile canzone vincitrice del 13/o Zecchino d'Oro con una special edition de "Il caffè della Peppina", distribuita da Sony Music Entertainment.

Il 19 marzo 1971 il brano - scritto da Tony Martucci, Walter Valdi e Alberto Anelli - portò in milioni di case l'indimenticabile ritornello e la ricetta del caffè più strampalato di sempre. Entrato subito nella top ten delle canzoni più ascoltate, lo strano caffè conta oggi oltre 108 milioni di visualizzazioni nella versione cartoon su YouTube ed è ancora cantato dal Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni. La canzone è stata portata in tv anche da Cristina D'Avena, Claudia Gerini, Nancy Brilli, Veronica Maya, Francesca Fialdini con Gigi e Ross e tanti altri artisti.

Per festeggiare l'anniversario, l'Antoniano presenta una nuova release disponibile in tutte le piattaforme digitali: per la prima volta il brano sarà accompagnato da un videoclip, il primo di una nuova serie di video dedicati ai "Grandi Classici dello Zecchino d'Oro" che saranno rilasciati su YouTube nell'arco dell'anno. A interpretare per la prima volta "Il caffè delle Peppina" cinquant'anni fa furono Marina D'Amici, 4 anni, e Simonetta Gruppioni, di 5, appartenente al Piccolo Coro.

Intanto è in corso, fino al 10 maggio, il casting per la ricerca dei nuovi piccoli solisti che interpreteranno i brani della 64/a edizione: tutte le bambine e i bambini fra i 3 e i 10 anni possono partecipare alle selezioni, quest'anno online, accedendo al sito zecchinodoro.org. (ANSA).