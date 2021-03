Cane sfugge a proprietaria e finisce in tangenziale, salvato

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAR - Un cane che era sfuggito alla proprietaria finendo sulla tangenziale di Bologna è stato inseguito e salvato dagli agenti della Polizia Stradale, uno dei quali ha rimediato un morso mentre recuperava l'animale, molto spaventato per la situazione. L'intervento è di martedì scorso e ha evitato che il cane, di razza Alaskan, potesse essere investito dalle auto, provocando un incidente.

La stessa Polizia spiega che le operazioni di cattura sono state più difficili del previsto perché l'animale, dopo avere zigzagato tra le auto in transito, si era diretto verso il new jersey che divide la tangenziale dalla A14, mettendosi con le zampe sul muretto per scavalcarlo. In questa fase, quando è stato raggiunto da un poliziotto, lo ha azzannato provocandogli una lesione non grave. Nel frattempo, un'altra pattuglia aveva trovato la proprietaria che, con un guinzaglio in mano, stava cercando il proprio cane. Quando l'ha vista, l'animale si è tranquillizzato e si è fatto accompagnare fuori dalla tangenziale. (ANSA).