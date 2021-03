Ambulanza contro tir nel Bolognese, muore paziente Covid

Incidente mortale a Molinella, nel Bolognese, dove un'ambulanza che portava in ospedale un paziente si è scontrata con un tir. A perdere la vita è stato l'uomo di 72 anni che era sul mezzo di soccorso, diretto a Bologna per una dialisi urgente e positivo al Covid19. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 nella frazione San Pietro Capofiume, all'incrocio fra la provinciale San Donato e via Ferrari. L'anziano che era sull'ambulanza, gravissimo dopo l'impatto, è deceduto durante il trasporto all'ospedale di Cona, nel Ferrarese. Ferite, in modo meno grave, due operatrici del 118 che erano con lui, l'autista del camion è rimasto illeso. (ANSA).