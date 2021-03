Molesta ragazza per strada a Bologna, arrestato 36enne

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale, dopo che aveva ripetutamente molestato una studentessa ventenne in via Indipendenza, a Bologna. E' successo ieri intorno alle 13.

La vittima stava camminando quando è stata avvicinata dall'uomo che, dopo un approccio verbale, l'ha molestata fisicamente. Lei lo ha allontanato, ma l'uomo ha continuato a seguirla a distanza. La giovane ha chiamato il 113 e ha indicato alla centrale operativa della Questura i suoi spostamenti. Poco dopo è stato individuato e bloccato dagli agenti di una volante.

Il 36enne aveva già precedenti per reati dello stesso tipo e anche un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da minori, in seguito a una condanna ricevuta a Gorizia.