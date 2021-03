Droga: Modena, spacciatori 'solidali' arrestati da polizia

(ANSA) - MODENA, 18 MAR - Sei cittadini originari della Tunisia, di età comprese tra i 38 ed i 45 anni, destinatari di misure cautelari a Modena - tre in carcere e per tre obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - nell'ambito di una operazione antidroga della squadra mobile e della polizia locale portata a termine questa mattina. Le indagini, coordinate dal pm Giuseppe Amara, sono scattate a febbraio dello scorso anno, con il sequestro di 1.700 euro e 420 grammi di eroina a un soggetto poi fuggito in sella a uno scooter.

Successivamente a quel sequestro gli inquirenti sono riusciti a monitorare centinaia di cessioni di stupefacente. Tra i sei destinatari delle misure, emerge dalle indagini, esisteva un 'patto solidale' che prevedeva la cessione del proprio 'pacchetto clienti' ad un altro componente nel caso di carenza di stupefacenti da vendere in quel momento.

La piazza di spaccio era concentrata principalmente nel centro storico. Non è stato rintracciato un settimo componente, destinatario di una misura cautelare in carcere, in quanto non presente sul territorio nazionale. (ANSA).