Bonaccini, sanitari senza vaccino non dovrebbero lavorare

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - "Sui sanitari la dico così: io non so se serva l'obbligo vaccinale, so che se uno non si vaccina non può lavorare in quel luogo lì". Lo ha detto a Mattino Cinque' il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. "Quattro anni fa fui il primo presidente di Regione a prendere la decisione di vaccinare tutti i ragazzi e i bambini - ha aggiunto - e noi per primi in Italia, dopo tanti anni, tornammo all'obbligo vaccinale per la parte che ci competeva, ossia la fascia 0-3 anni. Se non ti vaccinavi e non ti vaccini non puoi iscriverti all'asilo nido pubblico o privato".

Toccando il tasto della vicenda Astra Zeneca, ha proseguito il governatore emiliano-romagnolo - "oggi ci auguriamo che arrivi il sì di Ema per poter ripartire. Solo lunedì in Emilia-Romagna, in una giornata ,ci sono state 90.000 persone che si sono prenotate tra i 75 e i 79 anni. Io - ha aggiunto - lo farei AstraZeneca Seguiamo la scienza:. se Ema dice che si può ripartire, farei AstraZeneca come qualsiasi altro vaccino approvato da Ema e Aifa".

E nel corso della trasmissione televisiva, Bonaccini si è soffermato anche sul tema di un eventuale pass per chi si è vaccinato cosi da rilanciare il comparto del Turismo, particolarmente segnato dall'emergenza Coronavirsu. "Sono d'accordo sul passaporto vaccinale" in un'ottica turistica: "chi è vaccinato e quindi è tranquillo ed è sicuro, è giusto che possa contribuire a far ripartire quelle attività che sono così in difficoltà".

Confido che l'estate , che "tra virgolette, è un vaccino naturale, unito ai vaccini veri e propri, che dovranno essere milioni a quel punto - ha concluso - ci potranno far tornare molto più il sorriso di oggi". (ANSA).