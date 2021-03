Ordigni nel Bolognese, evacuazione per 125 residenti

Domenica 21 marzo, a Casalecchio di Reno (Bologna), è previsto il disinnesco di quattro bombe d'aereo americane della Seconda guerra mondiale: tre da 250 libbre (113 chili) e una da 100 libbre (45 chili). Gli ordigni sono stati rinvenuti nella zona di via Zannoni durante le attività di bonifica bellica collegate al progetto della Nuova Porrettana. Nei giorni successivi al disinnesco, le bombe verranno fatte brillare in una cava idonea di Pianoro. Per svolgere in sicurezza le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Bologna ed eseguite dai genieri dell'Esercito effettivi al Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno, la Protezione Civile Unione Reno Lavino Samoggia e tutti gli enti coinvolti, verrà evacuata la popolazione presente nella zona di pericolo. "Grazie alle tecnologie innovative finanziate dall'amministrazione comunale - spiega il sindaco Massimo Bosso - siamo riusciti a limitare al minimo il raggio della zona di evacuazione". L'area di evacuazione si limita a un raggio inferiore ai 500 metri. I residenti coinvolti dall'evacuazione sono 125 (54 nuclei familiari), a cui si aggiungono 48 attività produttive presenti nella danger zone. L'evacuazione comincerà alle 6.30 del mattino, alle 8 si avvierà l'intervento vero e proprio con una durata massima stimata in 16 ore. Sono previste modifiche alla viabilità con chiusura di strade locali (ma la Porrettana rimarrà percorribile) e chiusura del tratto di Autostrada A1 compreso tra i caselli di Sasso Marconi e Casalecchio.