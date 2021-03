Covid: in E-R 2.026 casi, crescono ancora i ricoveri

Si conferma, in Emilia-Romagna, un lieve rallentamento dei contagi, sono 2.026 nelle ultime 24 ore sulla base di 37.456 fra molecolari e antigenici, ma continuano a crescere i ricoveri. In particolare in terapia intensiva dove ci sono 381 posti letti occupati, il nuovo record che ritocca di tre unità quello fatto segnare ieri. È il numero più alto dall'inizio della pandemia. Si contano anche 52 morti. Le vittime più giovani sono un uomo di 54 anni a Bologna e uno di 58 a Reggio Emilia.

Dei nuovi positivi, gli asintomatici sono 960. Cresce il numero dei casi attivi che sfiora quota 70mila (69.615), il 94,4% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiedono cure particolari. Oltre ai pazienti in terapia intensiva, crescono anche i ricoverati negli altri reparti Covid: sono 3.542, 28 in più di ieri.

Le nuove vittime sono dodici in provincia di Bologna e Forlì-Cesena, sette a Reggio Emilia, sei a Parma e Ravenna, cinque a Modena, due a Ferrara e una a Piacenza e Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.236.