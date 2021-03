In Emilia-Romagna la ciliegia più pesante al mondo

Una ciliegia della serie 'Sweet', la famiglia selezionata dall'Università di Bologna, è diventata detentrice del Guinness World Records per la ciliegia più pesante al mondo. Il frutto, della varietà 'Sweet Stephany' e proveniente dal ceraseto sperimentale dell'azienda di Salvi Vivai a Runco di Portomaggiore (Ferrara), ha fatto registrare un peso di 26,45 grammi, battendo il record precedente di 23,93 grammi.

Sin dal momento della raccolta, lo scorso giugno, la ciliegia si era subito fatta notare per le sue dimensioni particolarmente grandi. Così, in pochissimo tempo vista la deperibilità del frutto, è stata convocata una squadra di esperti per attivare la procedura di richiesta di inserimento del primato nella classifica mondiale.

Le misurazioni e le attestazioni di peso e grandezza del frutto sono partite immediatamente e dopo scrupolose verifiche, alla presenza di un notaio, di validità della procedura e dei parametri la ciliegia 'Sweet Stephany' di Salvi Vivai e dell'Università di Bologna si è guadagnata un posto all'interno dei Guinness World Records con il titolo di ciliegia più pesante al mondo.