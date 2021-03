Dante700: ritratto ravennate su francobollo in Slovenia

(ANSA) - RAVENNA, 16 MAR - Un ritratto ravennate di Dante comparirà su un francobollo emesso in Slovenia. Il dipinto, realizzato da Attilio Runcaldier (1801-1884) e di proprietà del Comune di Ravenna, è stato scelto dal Comitato di Capodistria della Società Dante Alighieri per l'emissione celebrativa che uscirà in occasione del Dantedì, il 25 marzo.

L'occasione è stata data dal settimo centenario dalla morte di Dante, celebrato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Per partecipare a questa ricorrenza, il Comitato di Capodistria della Società Dante Alighieri ha lavorato all'emissione di un francobollo personalizzato con l'immagine di Dante dipinta dal pittore e patriota ravennate Runcaldier intorno alla metà dell'Ottocento. Si tratta di una trasposizione pittorica del bassorilievo presente sulla tomba del poeta (opera di Pietro Lombardo, 1483), appartenente alle collezioni dell'Istituzione Biblioteca Classense-Museo e Casa Dante.

L'emissione è parte di un evento più ampio, che comprende tra l'altro la mostra itinerante 'La Divina Commedia attraverso la filatelia tematica', ideata dal Centro Italiano Filatelia Tematica di Roma. Dal 25 marzo al 20 aprile l'esposizione sarà ospitata negli spazi della Comunità degli Italiani "Santorio Santorio" di Capodistria. Durante l'evento sarà possibile acquistare il francobollo con un annullo speciale e una cartolina commemorativa detta "carta maxima" con l'immagine di Dante del Runcaldier. L'inaugurazione della mostra sarà anche l'occasione per presentare la versione slovena della Divina Commedia, l'unica della tradizione slovena con commento, opera dello studioso e traduttore Jože Debevec (1867-1938), testo curato dalla dantista Valentina Petaros Jeromela. (ANSA).