Covid: si vaccina sopravvissuto della strage Marzabotto

Questa mattina a Marzabotto, nel Bolognese, è stato vaccinato contro il coronavirus Ferruccio Laffi, 93 anni a maggio, sopravvissuto all'eccidio di Monte Sole del 1944. A darne notizia su Facebook è stata la sindaca, nonché presidente del Pd, Valentina Cuppi, ritratta in foto con Ferruccio. "Oggi a Marzabotto - scrive Cuppi - insieme a tante persone felicissime di fare il vaccino, finalmente si è vaccinato anche Ferruccio". Il sindaco ha anche riportato nel post le parole di Laffi: "Sopravvivo anche questa volta, visto? Qui c'è un nemico che non si vede, in guerra lo vedevi e ti provavi a nascondere. Bisogna vaccinarsi".