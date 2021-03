Vaccini: over 75, 72mila prenotazioni in E-R

Sono quasi 72.000 gli anziani tra i 75 e i 79 anni di età (nati dal 1942 al 1946) che in poche ore l'Emilia-Romagna hanno prenotato la vaccinazione contro il Covid-19. Dall'apertura delle agende, questa mattina, fino alle 15 hanno fissato data e luogo dei loro appuntamenti con la somministrazione in totale 71.978 emiliano-romagnoli: 3.500 a Piacenza, 6.850 a Parma, 7.292 a Reggio Emilia, 8.150 a Modena, 19.662 a Bologna, 2.492 a Imola, 6.032 a Ferrara e 18.000 nelle province di competenza dell'Ausl della Romagna, cioè Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

"Le vaccinazioni inizieranno entro i prossimi 10 giorni e proseguiranno nel mese di aprile. Un ulteriore passo avanti per uscire tutti insieme dall'emergenza", dice l'assessore alla Sanità Raffaele Donini. Il sistema per riservare il vaccino, aggiunge la Regione, "fino ad ora ha risposto positivamente all'importante quantità di richieste, se non per alcuni problemi tecnici, già risolti, con i call center e i Fascicoli sanitari elettronici di alcune Ausl".

Per quanto riguarda in generale la campagna vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 596.367 dosi; sul totale, 192.599 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).