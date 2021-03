Scocca Ferrari da corsa taroccata sequestrata a Spezia

(ANSA) - TERMO DE LA SPEZIA, 15 MAR - La scocca taroccata di una Ferrari monoposto SF90 è stata scoperta e sequestrata dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza in porto alla Spezia. La scocca è stata costruita e importata in violazione dei diritti diu proprietà intellettuali tutelati della Ferrari spa.

La riproduzione in vetroresina della monoposto da Formula 1, in scala 1:1 e priva di parti meccaniche ed elettriche, è stata trovata in un container proveniente dal Brasile ed era destinata a un concessionario di auto toscano. Seppur privo di loghi e marchi, il manufatto richiamava in modo evidente le caratteristiche di design del modello Ferrari che ha corso la stagione di Formula 1 2019, modello che la scuderia di Maranello ha tutelato e registrato come design comunitario e per questo è stato posto sotto sequestro. (ANSA).