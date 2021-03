Giornalisti: in tv storia di Ezio Cesarini, fucilato nel '44

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - Raccontare la vita e la figura di Ezio Cesarini, giornalista de 'Il Resto del Carlino' fucilato dai fascisti nel 1944: è stato l'obiettivo del libro 'Ezio Cesarini. Italiano antifascista giornalista' scritto da Claudio Santini, presidente del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna, e pubblicato recentemente da Minerva, ora sviluppato anche in ambito televisivo.

Il progetto ha ricevuto infatti concretezza grazie all'intervento della produzione della Calamai Stars, che ha realizzato cinque puntate televisive sulla storia di Bologna dal 1500 agli Anni 60 del '900, con una trasmissione conclusiva dedicata interamente alla vita di Ezio Cesarini, con particolare riferimento anche agli incontri da lui avuti con i personaggi più importanti del suo tempo. Le trasmissioni andranno in onda dal 24 marzo alle 17.30 sul canale 7Gold Emilia Romagna e in replica su Rete8 venerdì 26 marzo alle 20. Le altre puntate saranno settimanalmente cadenziate ogni mercoledì, con replica al venerdì. (ANSA).