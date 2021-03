Gdf confisca beni per un milione a pregiudicato

Un patrimonio del valore di circa un milione è stato confiscato dalla Guardia di Finanza a un sessantenne di Bologna, con alle spalle un lungo curriculum criminale per reati che vanno dal furto alla rapina, dallo spaccio di stupefacenti alla detenzione illegale di armi. Si tratta di due ville, una a Granarolo Emilia e l'altra sull'Appennino bolognese, oltre a conti correnti e rapporti finanziari riconducibili all'uomo e ai suoi familiari.

Secondo le Fiamme Gialle, questi beni non sarebbero compatibili con i redditi dichiarati e sarebbero invece provento di varie attività illecite per le quali l'uomo ha già scontato una condanna ed è attualmente libero. Ricostruendo il suo passato, gli investigatori spiegano che il sessantenne fu arrestato una prima volta nel 1979, a soli 19 anni, per il furto di un'auto e di due portafogli in provincia di Bologna.

Successivamente fu indagato per ricettazione e possesso di armi e stupefacenti, per poi finire coinvolto, a fine anni Ottanta, anche nelle indagini sull'omicidio di un gioielliere nel corso di una rapina, vicenda per la quale fu assolto.

Nel 2012 è stato condannato a 6 anni e 8 mesi, con un provvedimento di un cumulo di pene emesso dalla Procura di Savona, per vari reati commessi tra l'Emilia-Romagna, la Toscana e la Liguria. La confisca dl patrimonio accumulato, emessa dal Tribunale di Bologna su proposta del Pm Rossella Poggioli, è stata eseguita dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna.